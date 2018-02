Freddo polare, gelo e vento sferzante. L'Italia si prepara ad accogliere sul proprio territorio Burian, il vento freddo che proviene dalla Siberia e che sta per sfruttare una straordinaria combinazione metereologica per fare capolino in Italia. Un evento che si è verificato soltanto altre 3 volte nella storia del nostro paese e che, tra l'altro, sfrutterà una delle "porte" più fredde dell'intero arco alpino, quello della Bora. Tutto il centro-nord italia sarà stretto sotto la morsa di Burian con ripercussioni anche sul mondo del pallone.



SPALTI GHIACCIATI - Sì perchè come riportato dal Corriere dello Sport sono tante le partite in programma nei prossimi giorni che sono a forte rischio rinvio. Non tanto per le precipitazioni (che se ci saranno assicureranno precipitazioni nevose) quanto per il gelo che più volte ha messo in pericolo la sicurezza degli spettatori sugli spalti di Serie A e che ha portato spesso al rinvio di molte gare.



RISCHIO RINVIO - Tanti sono gli impianti non coperti nel centro-nord, tante sono le strutture non attrezzate a sopperire al gelo che scenderà sul belpaese e, per questo, tante sono le gare che da domani a mercoledì potrebbero rischiare il rinvio. A partire da Bologna-Genoa, primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il Dall'Ara è scoperto e gli spalti sono a rischio. Stesso discorso anche per Fiorentina-Chievo con il Franchi che non solo è parzialmente scoperto, ma ha anche il terreno di gioco non riscaldato. Per Sampdoria-Udinese servirà capire i bollettini della protezione civile sull'allerta meteo per il weekend. Il Mapei Stadium a Sassuolo ha il terreno riscaldato, il problema per la gara con la Juve potrebbero essere gli spalti. A queste gare va aggiunta anche l'intera giornata che si disputerà fra lunedì e martedì sera di Serie B e il ritorno delle semifinali di Coppa Italia di mercoledì. Per un weekend che si preannuncia terribile, almeno dal punto di vista delle temperature, per il nostro calcio.