Non c'è dubbio che la vicenda Kalinic tenga col fiato sospeso tutti i tifosi della Fiorentina. Il direttore sportivo viola, Carlos Freitas, ne ha parlato dicendo: "C'è questa nuova realtà cinese che presenta cifre fuori mercato, ma siamo preparati per qualsiasi eventualità. Non ci sono novità rispetto a quanto detto da Corvino ieri sera. Non è il caso di parlare di cifre, perché tutto è ancora aperto. Non credo che abbia deciso di andare in Cina, Kalinic ha dato il mille per cento in ogni partita. E' uno dei migliori professionisti che ho conosciuto ed è inattaccabile e non vedo come possa essere disturbato da tutte le voci. Fino ad adesso la Fiorentina ha espresso tutta la sua intenzione di mantenere questa rosa".