Il direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Inter.



ROSA COMPETITIVA - "Abbiamo fatto un enorme sforzo per avere questa rosa. Abbiamo due nomi per ogni ruolo. Noi come sorpresa? Beh, abbiamo fatto acquisti importanti, molto giovani e bravi tecnicamente che hanno già dimostrato le loro qualità altrove. Adesso vediamo come si uniranno con quelli che c'erano già. Un singolo però non è determinante rispetto agli altri, noi lavoriamo per fare una squadra completa e competitiva."