Sebastian Frey, ex portiere dell'Inter, parla della sfida tra i nerazzurri e la Roma, in programma domenica, ai microfoni di Inter.it: "Le partite con la Roma ai miei tempi erano già molto accese, perché loro avevano giocatori forti. Il ricordo più bello è legato però ad una partita in trasferta: giocai mezz'ora o poco più in quel 4-5 incredibile all'Olimpico. È stata una partita speciale per la bellezza e l'incertezza del risultato e ovviamente perché vincemmo. Pagliuca si fece male e io che fino a poco prima ero seduto in panchina ad esultare come un pazzo ad ogni gol, appena maggiorenne fui buttato nella mischia. Una cosa pazzesca. A fine partita Bergomi venne da me e mi abbracciò, perché per un giovanissimo come me non era stato facile".



Il francese (foto inter.it) fa parte di Inter Forever e vestirà la maglia nerazzurra per la prima volta in un match: "Come ho sempre detto, ho indossato tante maglie del campionato italiano e le ho sempre rispettate tutte. Ma l'Inter è stato il mio primo amore, il primo club che mi ha chiamato in Italia. Indossarne di nuovo la maglia facendo parte di Inter Forever è un grande orgoglio, e fa capire come anche in questi progetti l'Inter sia una grande società che rispetta chi ne ha fatto parte".