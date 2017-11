Emmanuel Besea, centrocampista del Frosinone, si racconta a Radio Day: "A chi mi ispiro? Paul Pogba. Molti mi paragonano a lui per come mi muovo. Sono nato mezzala e mi piace giocare in questo ruolo perché mi da la possibilità di svariare sul fronte offensivo. Longo? E' un grande allenatore, riesce sempre a mettere tutti sullo stesso piano senza alcuna gerarchia. L'Avellino? E' una bella squadra, che fa della forza fisica la loro qualità migliore. Conosco Novellino dai tempi di Modena e so che è molto bravo a preparare le partite"