Frosinone-Carpi 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 5' Dionisi



Frosinone (4-2-3-1): Vigorito; M. Ciofani (35' Krajnc), Terranova, Ariaudo, Brighenti; Chibsah (88' Frara), Gori; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro (72' Koné). All. Longo.



Carpi (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Pasciuti; Garritano, Mbaye (66' Mbakogu), Saric (81' Verna), Jelenic (57' Concas); Sabbione; Melchiorri. All. Calabro.



Arbitro: Giua di Olbia.



Ammoniti: 47' Krajnc (F), 75' Ligi (C), 87' Dionisi (F), 87' Concas (C).