In classifica e in quota è duello alla pari. Frosinone e Spal si contendono il primo posto in Serie B dopo il turno infrasettimanale che riportato in alto i biancoazzurri, bravi a riagganciare la squadra di Marino in vetta alla classifica. L’equilibrio è assoluto anche sul tabellone 888sport.it, che nelle scommesse sul vincitore del campionato piazza entrambe le squadre a 2,50. Fa invece un passo indietro il Verona, terzo, caduto a sorpresa in casa contro lo Spezia: i gialloblù ora si giocano a 3,20, davanti a un Benevento che nonostante le due vittorie in cinque giorni rimane attardato in classifica (a -7 da Frosinone e Spal) e a quota 26,00