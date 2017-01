Luka Krajnc, difensore del Frosinone, appena arrivato da Cagliari, si presenta in conferenza stampa: "Arrivo qui per aiutare la squadra. Sicuramente spero di migliorare il rendimento della difesa che ha preso spesso dei gol. Ancora non è scritto nulla per chi gioca e chi sarà in panchina, l'importante è raggiungere la serie A. Il mio ruolo nel 3-5-2? Sicuramente quello di terzo centrale di sinistra. Cosa mi aspetto dal Frosinone? E' una squadra tosta e lo ha dimostrato anche in A. Voglio dare il massimo e sono convinto che questo gruppo può fare grandi cose".