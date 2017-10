Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla in conferenza stampa dopo il pareggio di Venezia: "A mio avviso portiamo a casa un buon punto che ci dà continuità di risultati e prestazione. Non era una gara semplice perché qui tante squadre hanno lasciato le penne e in casa il Venezia aveva subito un solo gol. Loro hanno giocato molto sulle seconde palle, non era semplice adattarsi ad un campo con queste caratteristiche, in questo senso buon punto con una buona prestazione. Dalla prossima torneremo a giocare con una cadenza normale poiché finora su 12 match ne abbiamo disputati 9 in trasferta. Gol su palle inattive? Con la Ternana abbiamo preso un gol su palla iniziativa dove un nostro calciatore ha commesso un errore dimenticato la posizione, oggi sul gol due nostri calciatori predisposti ad uscire su un'eventuale palla dietro hanno ricevuto un blocco motivo per il quale non sono riusciti ad attaccare la palla".