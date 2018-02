Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria, con primato solitario, contro il Pescara: "Dobbiamo continuare a lavorare con questo atteggiamento per metterci nelle condizioni di ripeterci ancora. Abbiamo avuto due palle gol nei primi sette-otto minuti. Nella fase di non possesso il Pescara difendeva con 6 uomini e non c'era spazio, era la classifica partita da affrontare con spirito di serie B, siamo stati bravi a sfruttare il momento giusto. Ciano? Per noi in questo momento è un giocatore imprescindibile: se non hai questi calciatori puoi far faticare a trovare soluzioni in serie B. Non sempre si può arrivare al risultato con gioco e manovra: chi viene a Frosinone spesso si difende con 10 uomini dietro la linea della palla. Promozione diretta? Visto il nuovo regolamento è impensabile avere un margine tale da poter andare sopra in 3, non è da escludere che qualche squadra possa riprendere il terzetto di testa. E' una serie B molto equilibrata a tal proposito complimenti alla Pro Vercelli: la davano per spacciata e invece si è rimessa in carreggiata".