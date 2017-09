Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Abbiamo disputato un'ottima partita, ma usciamo dal campo sconfitti in maniera immeritata. Forse anche per qualche episodio arbitrale. Caso strano dopo le proteste del Perugia di tutta questa settimana, arriva adesso contro di noi l'errore. La non espulsione di Zanon è clamorosa. Come si fa ad ammonirlo solamente? Noi dopo il gol di Pescara, annullato nonostante fosse regolare, non abbiamo fatto proclami. Oggi il Perugia ha avuto ciò che gli hanno tolto a Palermo e a me questa cosa non piace. L'arbitro è stato messo sotto pressione".