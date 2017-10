Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia iniziando dalla situazione degli infortunati: “Paganini sta recuperando secondo i tempi anche se non possiamo fare ipotesi trattandosi di un infortunio delicato, Frara invece dalla metà della prossima settimana rientrerà in gruppo. Dionisi sta riprendendo un percorso che lo riporti alla condizione standard e potrebbe essere utilizzato col Venezia. In ogni caso contro i lagunari potremmo cambiare qualcosa nell'undici titolare per dosare le energie vista la settimana intensa. Ovviamente non è possibile centellinare le energie di tutti e qualcuno deve fare lo stakanovista sennò saremmo costretti a stravolgere l'assetto della squadra. Troveremo poi il modo per farlo recuperare, ma in questo senso non è una priorità andare a guardare quante partite ha disputato. Zappino? Credo che non considerare la scelta come figlia del turn over sia errato perché questo coinvolge anche i portieri. Si tratta di un giocatore leader e se un domani ce ne sarà bisogno schiererò titolare anche Vigorito perché voglio coinvolgere tutti e tre i portieri, anche se Bari è il titolare. - continua Longo come riporta il sito del club ciociaro – Il Venezia è una squadra solida, compatta, con un'identità ben precisa e per questo dovremo essere bravi a fare la nostra gara e andare a creare qualche difficoltà attraverso il nostro gioco. La continuità credo debba passare verso la ricerca continua della prestazione che deve tradursi in ricerca di punti. In queste 11 partite il Frosinone è stata la squadra più continua”.