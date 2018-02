Moreno, tecnico del, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Perugia: “Sono arrabbiato, abbiamo fatto tutto noi. I primi trenta minuti prima dell'espulsione di Soddimo li abbiamo giocati in maniera esemplari, il migliore in campo è stato Leali. Credo ci sia mancato solo il gol. È normale che quando commettiamo un'ingenuità tale succede questo, abbiamo commesso un errore di ingenuità. In inferiorità non abbiamo patito il Perugia. Sotto l’aspetto della prestazione faccio i complimenti alla squadra. La cosa grave è che abbiamo commesso un errore di esperienza che non possiamo permetterci”.