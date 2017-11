Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Avellino: "Episodi a sfavore? Che noi in queste 13 partite siamo stati più penalizzati che altro lo dicono i numeri. Credo nella bontà degli arbitri e tutto potrà tornare indietro. Credo che con l’introduzione del VAR anche in B l’arbitro potrà essere più sereno. Indisponibili? Frara sta continuando il suo recupero. Soddimo sta aumentando i carichi di lavoro già sul campo, vedremo se settimana prossima si potranno accelerare i tempi per il suo rientro. Terranova? Ha ancora la caviglia gonfia quindi non è ancora possibile conoscere i tempi di recupero".