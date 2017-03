Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Frosinone e il Cesena: "I romagnoli hanno un organico da playoff. Non meritano la classifica attuale. Hanno tanta qualità e un calcio propositivo. Per quanto ci riguarda, invece, l'entusiasmo serve nel lavoro quotidiano, così come l'equilibrio. L'umiltà è determinante. Il nostro atteggiamento? Cerchiamo di avere sempre la stessa mentalità, in casa e fuori, a prescindere dall'avversario. Cocco col dente avvelenato? Aveva bisogno di continuità e ora sta dimostrando tutto il suo valore".