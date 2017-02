Pasquale Marino, tecnico del Frosinone, parla a la Gazzetta dello Sport della stagione ciociara: "Il nostro mercato? Era da sostituire Paganini infortunato, Gucher e Cocco che andavano via, e sono arrivati Mokulu e Maiello. In difesa dovevamo cambiare atteggiamento e abbiamo preso Krajnc. Poi s'è fatto male Brighenti ed è arrivato Terranova. Non ci aspettavamo di chiudere l'andata al secondo posto, il presidente non ha voluto deludere i tifosi. Chi si è rinforzato a gennaio? Il Bari. Le altre solo ritocchi, ma a differenza nostra non hanno perso giocatori".