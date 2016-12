Pasquale Marino, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sport della sconfitta contro la Pro Vercelli: "E' arrivata questa sconfitta in un periodo in cui facevamo bene in trasferta. Ci siamo trovati male sul sintetico e abbiamo subito due gol su due disattenzioni. La classifica rispecchia l'andamento del girone d'andata, c'è molto equilibrio ed è cortissima. In alto, tutte possono ambire alle primissime posizioni. Abbiamo fatto una grande rimonta sul Verona, vincendo oggi potevamo staccare le avversarie".