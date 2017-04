Pasquale Marino, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: "Sono contento della prestazione. Non credo che lo Spezia abbia fatto tanto per fare risultato. Eravamo nella parte iniziale della partita ma facendo gol sarebbe cambiato tutto. Sono contento però che siamo tornati. Ciofani e Dionisi? Hanno fatto una bell'azione. E' un'intesa maturata negli anni. Sono una coppia che si completa. Siamo contenti della reazione dopo questo black out che ci ha penalizzati in classifica. Mi aspettavo questa caparbietà, come nel gol di Dionisi, di prenderci una soddisfazione dopo l'ultimo mese".