In queste ore le varie società si stanno organizzando, riporta FirenzeViola.it, sia alla luce degli impegni - Milan e Lazio ad esempio giocano l'Europa League proprio giovedì - che dello sciopero generale che colpirà anche i mezzi pubblici, per venire a Firenze giovedì per i funerali di Davide Astori. Intanto ha dato la sua adesione il Chievo che verrà a Firenze con un'ampia delegazione formata dal direttore sportivo Romairone, il segretario generale Sebastiani e i giocatori Dainelli, Gamberini, Sorrentino, Giaccherini, Gobbi, Tomovic e Pellissier. Il gruppo sarà accompagnato da Don Breda, padre spirituale della squadra. Per la SPAL parteciperanno il ds Vagnati, il tecnico Semplici e Borriello in rappresentanza dei giocatori. Il Milan, che gioca alle 19, aspetta le convocazioni per decidere chi mandare anche se i giocatori hanno chiesto tutti di partecipare. Nel gruppo ci saranno di sicuro Franco Baresi e Filippo Galli che hanno allenato Astori e molto probabilmente Antonelli, infortunato per la partita ed ex compagno del capitano viola. Anche l'Inter starebbe decidendo se venire al completo visto che oltre a Borja Valero e Matias Vecino che sono stati suoi compagni fino a luglio, in tanti conoscevano Astori. Anche il Sassuolo parteciperà con dirigenti e una delegazione di giocatori che saranno decisi domani, tra cui presumibilmente l'ex compagno Babacar e forse l'azzurro Berardi. Un po' tutti i club si stanno comunque organizzando per inviare una delegazione.