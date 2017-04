Tutti in ritiro, l'Inter punisce la squadra dopo il ko di Firenze e il periodo negativo che ha portato i nerazzurri a mettere in discussione non solo l'Europa League ma anche il 7° posto, con la Fiorentina a -1 che fa sentire il suo fiato sul collo. Sentenza per il campo, che si riflette però anche sul mercato e in particolare quello della difesa: tranne D'Ambrosio e Medel nessuno è al sicuro e stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport ora anche chi era considerato intoccabile è a forte rischio.



FURIA INTER SU MIRANDA - L'obiettivo neanche celato di Suning è di rifondare il reparto con uno-due innesti al centro (sogno Marquinhos, idee più percorribili de Vrij, Manolas e Rudiger) e altrettanti sulle fasce (Darmian, Vrsaljko e Rodriguez alcuni nomi) e di conseguenza qualcuno sarà sacrificato: Jeison Murillo ha mercato, ma in discussione ora finisce anche Joao Miranda. L'Inter infatti non è soddisfatta dell'atteggiamento tenuto dal brasiliano nelle ultime settimane e sarebbe furiosa per la condizione psico-fisica con cui è tornato dagli impegni con la nazionale verdeoro. A fine stagione anche le posizioni di Miranda e Murillo saranno vagliati: anche i big rischiano.