Il futuro di San Siro, la possibilità di costruire un nuovo impianto e nuove aree dedicate a Inter e Milan. Il Comune di Milano sta lavorando alacremente per trovare in tempi brevi una soluzione definitiva ai problemi dell'impianto e tante sono state le dichiarazioni che si sono rincorse nell'ultimo mese.



L'assessore comunale all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, con un post sul proprio profilo Facebook ha annunciato invece che ci sarà un incontro chiarificatore il 5 febbraio con Milan e Inter per parlare proprio dello sviluppo di San Siro.



Ecco il comunicato

“Il 5 febbraio, insieme agli assessori Tasca e Guaineri, incontreremo il Milan e l'Inter per discutere degli sviluppi futuri dello Stadio Meazza. Pensiamo che San Siro per la sua storia, per il suo fascino, debba essere sempre tra le eccellenze negli stadi europei e oggi necessita di investimenti che vanno chiaramente condivisi con le due squadre. È un'opportunità per la città, e il calcio é anche una grande risorsa turistica, é una grande opportunità per le due squadre e siamo convinti possa quindi essere un incontro importante per definire con chiarezza gli obiettivi”.