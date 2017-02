La Juve ha vinto a Crotone, ha mantenuto salda la vetta solitaria della classifica ed ora si gode il +7 sulla Roma e il +9 sul Napoli. Tutto molto bello e rasserenante, tranne la dichiarazione di Allegri nel post match: "Futuro in Premier? Non smentisco e non confermo. In una serata normale in casa Juve, ecco il colpo di scena: l'allenatore toscano infatti non ha escluso un possibile addio ai bianconeri in estate per approdare in quello che reputa il campionato più affascinante del mondo. Secondo Sportitalia, molto dipenderà da come andrà la Champions, in quanto se la Juve dovesse alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, il tecnico ex Milan potrebbe restare a Torino: dall'altra parte, invece, i media inglesi continuano ad accostarlo all'Arsenal.