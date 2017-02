Dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi da Marco Verratti, il quale ha dichiarato che il sogno di qualsiasi giocatore è quello di andare a giocare nel Barcellona, i media spagnoli sono ancora più convinti che la prossima destinazione del centrocampista pescarese sarà proprio la capitale della Catalogna. Come noto da tempo, tuttavia, una tra le squadre che farà parte della concorrenza per arrivare al regista della Nazionale sarà la Juventus: Marotta, infatti, reputa Verratti il giocatore ideale per permettere ai bianconeri di compiere il salto di qualità nella zona nevralgica del campo. Oltre a Juve e Barcellona, anche Carlo Ancelotti è rimasto stregato dal regista ex Pescara: probabile, quindi, che anche il Bayern busserà alla porta della dirigenza parigina in estate.