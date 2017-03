Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton, ha parlato della sua decisione di lasciare Napoli a Sky Sport: ''Non mi aspettavo questo inizio: ho cambiato completamente calcio, squadra, città e compagni e non credevo di riuscire ad inserirmi così. Devo ringraziare il mister e i compagni: sono straordinari e si mettono tutti a disposizione. Qui in campo è tutto un divertimento: che si vinca e che si perda, l’importante è che dai tutto. Non potevo continuare a stare in panchina: finivano le partite e tornavo a casa sempre triste perché non mi sentivo partecipe. Quando sono andato via mi sono detto che dovevo cominciare da capo: dovevo far vedere a me stesso di essere ancora capace di giocare a calcio, perché altri sei mesi così sarebbe stata davvero dura''.