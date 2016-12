Últimos días de descanso con mi @gissepaz y nos vamos a disfrutar de nuestra nueva aventura Una foto pubblicata da Mauricio Pinilla (@pinigol9) in data: 27 Dic 2016 alle ore 01:13 PST

La cessione dialsarà solo la prima tessera di un grande domino di mercato che coinvolgerà tantissime squadre di Serie A. Il valzer delle prime punte è pronto a prendere il via anche questo gennaio con tante realtà che sono alla ricerca di una prima punta di peso che possa rinforzare il reparto e garantire i gol necessari a raddrizzare, confermare o ribaltare i risultati ottenuti nella prima parte di stagione.Tutto parte dall'asse di mercato Genoa-Napoli perchè l'approdo di Pavoletti alla corte di Maurizio Sarri apre due fronti importantissimi di mercato. La prima riguarda il futuro di, sempre più distante dal club partenopeo e corteggiato da Southampton, Wolfsburg ma anche Fiorentina, alle prese con le offerte dalla Cina per. La seconda riguarda l'attacco del Genoa che, perso il proprio alfiere principale, non potrà concludere la stagione con il soloin attacco.Il Genoa sta sondando il mercato degli attaccanti scontenti e resta in bilico fra, raramente utilizzatoin crisi con la Lazio. Proprio Paloschi può essere il sostituto di Djordjevic alla, ma sulla punta ex-Atalanta c'è anche l'interesse dele delche dovrà provare ad acquistare due prime punte dato il sempre più probabile rientro all'Inter di Rey. Il Pescara sta seguendo ancheanche lui in difficoltà ad Empoli.Il futuro dinon è però l'unica preoccupazione per l'attaccodato che ancheè candidato a lasciare la società bergamasca. Per lui si allontanano le sirene della Serie A (Genoa e Bologna lo hanno cercato) e si avvicina un futuro all'estero, in Messico al Veracruz.Pescara, Cagliari e Sassuolo sono i tre club italiani che hanno pensato al prestito dia gennaio, ma l'attaccante dell'Inter è destinato a restare in nerazzurro nonostante le richieste di club brasiliani e spagnoli. Chi può lasciare l'Inter è invece. L'attaccante italo-brasiliano può volare in Cina al Jiangsu Suning, ma può anche rivelarsi un'interessante carta che l'Inter potrà giocarsi sul mercato. Il, in particolare, rischia di perdere(che piace alla) e allora l'Inter proverà ad inserire il cartellino di Eder in una trattativa che possa portare ad un vantaggio nella trattativa con Acerbi e Berardi.