Attaccanti a caccia di gol, ma soprattutto di una nuova sistemazione. A 9 giorni dalla chiusura del calciomercato saranno ancora tanti i colpi che andranno a segno e che coinvolgono direttamente il reaprto d'attacco. Da Gabbiadini a Defrel e Paloschi, sono infatti ancora tanti gli attaccanti in cerca di sistemazione.



NAPOLI CHE FA GABBIADINI? - Nessuna offerta concreta, nessun club disposto ad assecondare la richiesta di 25 milioni di euro per prelevare dal Napoli il cartellino di Manolo Gabbiadini a titolo definitivo. Il sogno di approdare alla Fiorentina è sfumato insieme alla mancata cessione di Nikola Kalinic in Cina e ora, Gabbiadini, sta rimanendo ingabbiato nella sua valutazione. Il Napoli non vuole perdere l'investimento fatto e per questo sta pensando ad aprire al prestito secco fino a fine stagione per consentire a Gabbiadini di ritrovare spazio, gol e fiducia. Quale sarà il suo futuro?







DA DEFREL A PALOSCHI - Una situazione simile a quella di Gabbiadini la sta vivendo a Bergamo, Alberto Paloschi. Gran colpo dell'estate, ha di fatto perso il posto in seguito all'esplosione di Petagna. Il Chievo Verona è una pista ancora aperta mentre si è subito chiusa l'ipotesi Fiorentina per Antonio Cassano che sta provando a liberarsi dalla Sampdoria. Il Sassuolo, invece, non vuole cedere Gregoire Defrel che piace e non poco alla Roma.