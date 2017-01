Giorni caldi, caldissimi per il calciomercato. E, in particolare, per Manolo Gabbiadini. Sul mercato da inizio gennaio, chiuso dal rientro di Milik e dall'arrivo di Pavoletti, ha siglato 3 gol nelle ultime 3 partite giocate, poi 2 panchine di fila, contro il Milan sabato e con la Fiorentina, in Coppa Italia, ieri. L'attaccante del Napoli ha lasciato la città all'alba, per andare a prendere l'aereo a Fiumicino, destinazione Milano.



Come riporta ilmattino.it, fermato da un tifoso, Manolo Gabbiadini ha dichiarato: "Non so ancora dove andrò a giocare..". La Premier spinge,con il Southampton in pole, Gabbiadini vola a Milano. E aspetta...