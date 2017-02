Durante il post-partita della finale di League Cup Manchester United-Southampton, ai microfoni di Fox Sports ha parlato Manolo Gabbiadini.



Manolo, impatto inglese. Tre partite 5 gol, quasi 6, una doppietta a Wembley. Ci porti un po’ dentro le tue emozioni?

“Sono tante le emozioni che provo. Merito dell’allenatore e dei compagni che mi hanno fatto sentire subito a mio agio in un campionato diverso con una lingua diversa, tutto diverso”.



Tu sei sempre molto riservato, sei un ragazzo timido però ti ha aiutato in questo senso lo spogliatoio dello Southampton dopo sei mesi difficili al Napoli?

“Che sono timido e riservato lo dite voi. Lo dicono un po’ tutti ma non è vero. Non ho trovato difficoltà con i miei compagni perché sono tutti ragazzi per bene prima di essere calciatori e questa è una grande cosa”.



La maglia del Southampton ha portato fortuna a Pellè, lo ha portato in Nazionale. La Nazionale nella lista delle tue priorità a che punto è?

“Prima c’è da fare bene con questa maglia che indosso ora. La Nazionale è una conseguenza e prima devo pensare a questa maglia”.



Con l’inglese come va?

“Insomma me la cavo dai”.



Quante lezioni stai facendo a settimana?

“Poche poche”.



Non ti chiedo il saluto in inglese allora…

“No, no ciao a tutti!”.