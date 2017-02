Finalmente Gabriel Barbosa si è trasformato in Gabigol anche per l'Inter. Col Bologna è arrivato il primo gol con la maglia nerazzurra e reduce dalla gioia Gabriel Barbosa si è raccontato ai microfoni di Premium Sport: "Sono molto felice, ho lavorato tanto per questo e ora voglio fare ancora di più".



COME RONALDO? - "No, sono andato tranquillo e parlando coi miei amici ho detto che quella partita per me era comunque speciale. Non sapevo che Ronaldo avesse segnato a Bologna il primo gol. Ho festeggiato con tutti i miei compagni e i tifosi, non pensavo arrivasse proprio domenica ma ero e sono pronto"



PIATTO PREFERITO? - "A me piace tanto la carbonara. Offrirò una cena a tutta la squadra? Sicuramente la fermo'