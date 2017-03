Gabigol, attaccante brasiliano dell'Inter, ha parlato della partita che i nerazzurri giocheranno domenica a San Siro contro l'Atalanta: ''Oggi è un giorno speciale anche per noi. Sono felice per i tifosi e per essere qui. Sono felice di essere in una grande squadra, faccio gli auguri a tutti, noi giocatori siamo molto felici di essere qui. Stiamo preparando la partita come sempre, siamo l'Inter e giochiamo in casa: dobbiamo vincere, è importante. Lavoriamo per vincere, rispettiamo l'Atalanta ma siamo l'Inter''.