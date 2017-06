Il futuro di Gabigol è uno dei temi più caldi in casa Inter: l'attaccante brasiliano, infatti, è reduce da una stagione incolore, in cui ha avuto a disposizione pochissimi minuti per mettersi in mostra. Appena un anno fa al momento del suo arrivo in Italia, il brasiliano era stato presentato come il nuovo Ronaldo, salvo poi essere messo ai margini del progetto tecnico. E dopo una stagione difficile, l'Inter sta valutando l'ipotesi di cederlo in prestito per fargli mettere più minuti nelle gambe.



NO AL PRESTITO - Sulle tracce dell'ex Santos c'è il Las Palmas, che sta lavorando da diversi mesi per convincere sia l'Inter che il giocatore; e se l'intesa col club nerazzurra è vicina, non si può dire lo stessa di quella con il brasiliano, che in un'intervista a GloboEsporte ha ribadito la sua voglia di restare all'Inter anche la prossima stagione: ''Mi è difficile parlare di questa possibilità adesso. Quanto alla mia stagione, mi aspettavo più opportunità, e all’inizio non è stata come immaginavo. Sto lavorando duro, ho capito il calcio italiano, che è molto diverso da quello espresso nel campionato brasiliano. Abbiamo tempo per decidere su un’eventuale partenza. Io voglio giocare, altrimenti mi annoio, quindi spero tutto si decida presto. Per ora, resto all’Inter, e lì sarò il mese prossimo. Spero vivamente di poter dimostrare a tutti che il mio lavoro mi ha migliorato. Sono un giocatore dell’Inter, sono felice: ho imparato, ora sono maturato, sono un giovane uomo. Ritorno in Brasile? Il Santos è casa mia, la squadra che amo: qui ho fatto la storia e ho vinto titoli, ma ora sono in Europa e il mio pensiero va all’Inter''.