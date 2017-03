Intervistato da Inter Channel, l'attaccante nerazzurro, Gabriel Barbosa, parla del suo ambientamento in Italia.



"Anche in Brasile mangiavo la pasta, qui in Italia ovviamente di più. Sono arrivato qui con tutta la famiglia oltre che con gli amici. Questa è una cosa che aiuta, anche se per loro magari è più complicato l'ambientamento. Penso soprattutto a mia sorella, che ha 15 anni e va a scuola qui, però adesso si sta integrando. Io fratello geloso? Sì, sono geloso di lei come lo sarei di mia moglie. Le voglio comunque molto bene. La famiglia è molto importante per me, con loro mi sento bene. Se stai bene fuori dal campo di calcio, allora ti senti bene anche dentro".