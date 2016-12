Tiene banco in casa Inter, come sempre, la questione Gabriel Barbosa. Perché dopo le ultime dichiarazioni, Gabigol è stato più chiaro che mai: vuole rimanere in nerazzurro, giocarsi le sue carte, avere spazio. Non ha particolare entusiasmo all'idea di dover andar via in prestito a gennaio. Il brasiliano classe '96 infatti ha già risposto con freddezza a un'ipotesi Las Palmas, dopo il sondaggio dei giorni scorsi; mentre il Genoa ha fatto un tentativo direttamente con l'Inter perché Preziosi sarebbe intrigato da Gabigol, una scommessa "alla Suso". Ma il prestito in Italia non è vista come soluzione ideale dalla famiglia del ragazzo.



In questa situazione, l'Inter rimane in attesa di un confronto che chiarirà il da farsi, se trattenere Gabriel e puntarci ancora oppure mandarlo in prestito per davvero, scegliendo insieme la destinazione più gradita. Dal 12 gennaio, il suo agente Wagner Ribeiro con il papà del ragazzo, Valdemir Barbosa, sarà a Milano. E diventerà il momento decisivo per il futuro di Gabigol.