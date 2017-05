Dov'è finito Gabigol? La sua stagione continua con questo ritornello, ormai volge alla fine senza presenze da titolare in campionato, neanche quel gol pesante a Bologna è servito per far meritare più spazio all'attaccante brasiliano. E così, i 30 milioni investiti dall'Inter in estate diventano un peso così come i 3,5 milioni di ingaggio che percepisce l'ex punta del Santos. Una situazione delicata da gestire in vista della prossima estate, perché l'entourage di Gabigol pretenderà la sua cessione in prestito qualora si ripresentasse una stagione progettata su Gabriel come riserva fissa.



NUOVA IPOTESI - Il prestito secco è l'idea più concreta di certo, perché l'Inter non vuole perdere il controllo su Gabigol. Il vero problema è quell'ingaggio così elevato, prestare il brasiliano a una 'piccola' significa pagare un buon 70% del suo stipendio, mossa strategicamente non semplice da avallare. Ecco perché l'entourage di Gabriel Barbosa offrirà una nuova, possibile soluzione: prestito in una squadra importante (si parla di Siviglia, ma niente ancora di avanzato) con un diritto di riscatto decisamente elevato in caso di esplosione di Gabigol. Un incentivo per tutti, un modo per uscire dal tunnel. Perché che l'Inter vada bene o male, la certezza è una: il brasiliano non gioca mai.