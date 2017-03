Ai microfoni di Inter Channel, l'attaccante dell'Inter, Gabriel Barbosa, parla del suo rapporto con i tifosi nerazzurri.



"Penso che possiamo fare bene in tutte le partite che mancano. C'è il derby che giocheremo in casa e poi andremo anche a Roma con la Lazio, ma penso che siamo una grande squadra, con ottimi giocatori e un tecnico bravo, e possiamo fare bene. Io beniamino del pubblico nerazzurro? Ringrazio i tifosi, Sifoso dell'Inter per quello che fanno per me: sono molto felice, non mi aspettavo questa accoglienza e spero di ripagare la loro fiducia in campo".