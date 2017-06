Gabigol si gode le vacanze in Brasile, ma continua a pensare all’Inter. “Las Palmas? Mi è difficile parlare di questa possibilità adesso - ha dichiarato l’attaccante brasiliano a Globo Esporte -. Quanto alla mia stagione, mi aspettavo più opportunità, e all’inizio non è stata come mi aspettavo. Sto lavorando duro, ho capito il calcio italiano, che è molto diverso da quello espresso nel campionato brasiliano. Abbiamo tempo per decidere un’eventuale partenza. Voglio giocare, altrimenti mi annoio, quindi spero tutto si decida presto. Per ora resto all’Inter, e lì sarò il mese prossimo. Sono un giocatore dell’Inter, sono felice: ho imparato e sono maturato, sono un uomo nuovo”. Parole chiare, quelle di Gabigol: nel suo futuro prossimo vede solo i colori nerazzurri. Ma quale spazio potrà ritagliarsi il classe 1996 nella squadra di Luciano Spalletti?



SEGNALI DAL MERCATO - “L’identità di gioco diventa importante: bisogna avere tutte le componenti adatte per essere squadra. Io ho pensato al 4-2-3-1 e lavoreremo in quella direzione, poi lavoreremo anche su altre cose”. In questo sistema tattico, Gabigol può trovare spazio solamente sulla trequarti. Largo sulle fasce o alle spalle di Mauro Icardi. Ma nei pensieri di Spalletti Gabigol non ha un ruolo da protagonista. Anzi, tutt’altro. Gli obiettivi di mercato dei nerazzurri parlano chiaro: l’Inter vuole dei nuovi esterni d’attacco, su tutti Domenico Berardi e Federico Bernardeschi. Per Gabigol, dunque, all’Inter potrebbe esserci ancora meno spazio rispetto alla scorsa stagione.



PRECEDENTE GERSON - Luciano Spalletti non ha mai avuto grande considerazione dei giovani. Quanto accaduto col brasiliano Gerson nella scorsa stagione alla Roma non fa ben sperare i nerazzurri e soprattutto Gabigol. "Se si vuole percorrere la strada dei giovani bisogna smettere di pensare alla vittoria”, aveva dichiarato Spalletti alla Roma. L’obiettivo è sempre lo stesso, anche in nerazzurro: vincere. E anche i mezzi per farlo, dunque, resteranno i medesimi: giocatori affermati e pronti, la nuova Inter non ha tempo da perdere. I giovani devono crescere altrove e poi tornare in nerazzurro quando sono pronti per essere dei titolari. Spalletti vuole evitare di avere dei Gerson in squadra. L’anno scorso il centrocampista classe 1997 è stato utilizzato solo 12 volte tra campionato e coppe alla Roma.



IPOTESI SPAGNA - Nonostante la volontà di Gabigol sia chiara, l’Inter è propensa a cedere il giocatore in prestito per una stagione. La società crede nelle qualità del brasiliano, ma non lo ritiene ancora pronto per far parte della rosa di Luciano Spalletti. Il Las Palmas ha già l’accordo coi nerazzurri per il prestito, ma Gabigol vuole aspettare altre offerte. Nei pensieri del brasiliano c’è Siviglia. Sempre Spagna, ma una squadra qualificata per le Coppe Europee. Gabigol, infatti, vuole mettersi alla prova in Champions League per poi tornare all’Inter e ritagliarsi uno spazio importante.