Un trasferimento chiacchierato, una stagione partita con il piede sbagliato. Il Benfica doveva essere la squadra del rilancio per Gabigol, ma il brasiliano arrivato in estate in prestito oneroso dall'Inter (per una cifra vicina a 1,6 milioni di euro) non è ancora riuscito a lasciare il segno con la maglia delle Aquile. Il campione olimpico con il Brasile a Rio de Janeiro 2016 voleva lasciarsi alle spalle un'annata da dimenticare in nerazzurro, nella quale ha messo a segno un solo gol in nove presenze, ma in Portogallo almeno per il momento la musica è la stessa di Milano. Tre presenze per un totale di 89' minuti sono un bilancio negativo che al momento sta facendo ricredere il presidente e i dirigenti della società portoghese che hanno deciso di puntare su di lui e per ora il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro difficilmente verrà esercitato.



VOGLIA DI RILANCIO - Le prime parole del giovane verdeoro sono state: "Se il Benfica mi ha voluto è perchè mi reputa all'altezza, voglio dimostrarlo sul campo". Una frase molto forte, che dimostra quanto Gabigol ha voglia di riscattare la sua pessima esperienza in nerazzurro. Certo le prime impressioni che ha dato dentro e fuori dal campo non sono di buon auspicio. Un episodio in particolare ha scioccato i tifosi del Benfica durante il match contro il Boavista il brasiliano è entrato in campo nei minuti finali con la squadra in svantaggio 2-1 e ha avuto una clamorosa occasione da gol per pareggiare il risultato, ma non è stato così, si è clamorosamente divorato il gol. A dire il vero l'ex interista aveva trovato il suo primo gol con la maglia dei portoghesi nel match casalingo contro il Braga , ma il guardalinee ingiustamente ha annullato il gol per fuorigioco. Attualmente il Benfica in campionato occupa la terza posizione con 17 punti, a guidare la classifica c'è il Porto con 22 punti. Nell'ultimo match giocato a Madeira contro il Marìtimo non è andata oltre l' 1 a 1 con gol di Jonas, mentre Gabigol non era neanche in panchina.



RISSA IN ALLENAMENTO - Qualcosa non va, è innegabile. Nell'allenamento di rifinitura prima del match di Champions League contro il Basilea, il giovane brasiliano è stato protagonista di una rissa con il suo connazionale Jardel, difensore centrale classe '86. Questo episodio dimostra che nonostante sia in un club che punta molto sui giovani e si parla la sua lingua d'origine, l'attaccante fatica a integrarsi con i compagni e a trovare spazio per mostrare le sue reali qualità.











UN PO' DI SAUDADE - Se lo scenario non cambierà Gabigol potrebbe decidere di fare nuovamente la valigia. Come riporta il portale brasiliano Esportesr7.com il brasiliano potrebbe tornare al Santos, dove ha collezionato 83 presenze e 24 gol, già nel mercato di gennaio e rimanerci fino all' estate prossima, sempre con il benestare dell'Inter che è ancora proprietaria del cartellino.