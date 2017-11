Il mistero di Gabigol continua. Utilizzato pochissimo anche al Benfica dopo una stagione da meteora all'Inter, l'attaccante brasiliano resta al centro di un dilemma per la dirigenza nerazzurra così come per il suo entourage che sta lavorando a una soluzione in tempi brevi. La speranza di Ausilio e Sabatini è che possa aprirsi un'opportunità in mercati diversi come quello cinese, in alternativa di trovare un prestito che rivaluti l'attaccante ex Santos.



NIENTE VILA BELMIRO - Proprio il Santos è spuntato come opportunità dal Sudamerica per quello che sarebbe un sorprendente ritorno, visto benissimo dai tifosi di Vila Belmiro perché Gabigol è stato amatissimo in maglia Peixao. Ma il presidente Modesto Roma, contattato da Calciomercato.com, ha ribadito la linea del club: "Gabigol è un sogno che ci piacerebbe, ma fuori dalla nostra realtà". Sì, il Santos vuole provarci e farà più di un tentativo in queste settimane. E anche l'Inter insisterà per questa soluzione. Dovrà essere però Gabigol a decidere, mai protagonista da un anno e mezzo, atteso con ben altri numeri e potenzialità. Il Santos è pronto...