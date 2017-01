Parlando sotto Casa Milan dopo aver firmato i contratti che lo porteranno al Cagliari in prestito, il portiere Gabriel non ha chiuso la porta ad un ritorno: “Felice? Sisi molto felice. Voglio giocare, è chiaro, Prima devo arrivare lì, capire l’ambiente e le cose non sono così semplici. Facciamo un passo alla volta. Se voglio tornare al Milan in futuro? Non so neanche come andrà domani, figuriamoci il futuro. Io mi alleno, mi preparo, cerco di dare tutto. E’ un arrivederci? Il Milan è il Milan e mi rimane nel cuore. Quello che succederà a luglio non lo so, ma ora sono contento di questa opportunità”