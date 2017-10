"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Ma il tempo delle presentazioni è finito da un pezzo. Kylenei panni di un moderno, che di ruolo fa il terzino e non il saggio del villaggio,in quelli del piccolo. Anche il cucciolo lo conoscevano tutti, ma dagli elefanti alle giraffe, dai rinoceronti alle gazzelle, volevano solo vederlo un po' meglio. E questa sera, nel paloscenico della, anche noi avremo l'occasione di vederlo da vicino, di notarne l'immenso talento, di gustarci le infinite qualità. Ilè pronto ad affrontare il, e lo farà con il giovane- C'è una scena, in cui Mufasa parla al piccolo Simba e gli dice: "Vedi, un giorno tutto questo sarà tuo", indicando il regno illuminato dal sole, le Terre del Branco. Andando avanti nella storia, quando il Re è solamente una delle stelle più luminose del cielo, Mufasa ha un altro incontro con il figlio, dove ribadisce:. Lasciando il mondo animatoe le praterie sconfinate disegnate da Doug Ball e Robert Stanton e tornando nella vita reale e nei campi bagnati inglesi, l'erede dista facendo impazzire il mondo pallonaro:, arrivati però tutti nelle ultime 5 gare giocate;; senza dimenticare, poi, il, il regno di, dove ha realizzato, con la Seleçao, 7 reti in 10 partite, compresa la doppietta che ha estromesso ildal Mondiale di Russia. Perché unico vero erede di Ronaldo? Non lo diciamo noi...Dail passo breve. Anzi, il doppio passo è breve per questi funamboli del pallone. L'ex centravanti dine ha parlato così: "Vedo le coincidenze, lui è giovanissimo ma già con tanto successo e responsabilità.. Già ci incanta con quello che ha fatto". Conlcudendo, poi, così:. E cosa ci ha insegnato il saggio Rafiki? "Dal passato puoi scappare o... imparare qualcosa". Proprio come sta facendo Gabriel Jesus, che sta mettendo in pratica i consigli del migliore di sempre. Sì, perché Ronaldo gli ha suggerito anche un'altra cosa: "Poi gli allenatori ti chiederanno tantissime cose, ma quando hai la palla, divertiti e gioca". Tradotto?@AngeTaglieri88