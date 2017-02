Gabriel Jesus, che in estate era stato ad un passo dall'Inter, ha parlato a Sky Sports delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere il Manchester City: ''Tutte le parti in causa hanno avuto un ruolo fondamentale nel mio trasferimento, ma la decisione l'ho presa nel momento in cui mi ha chiamato Guardiola; è stato l'unico allenatore che mi ha chiamato, e non ho avuto dubbi. Ho sempre guardato la Premier e seguivo il Manchester City. Il mio sogno adesso è giocare anche in Champions''.