"Gabriel Jesus mi ha fatto innamorare del calcio, è uno da inseguire per Suning". I colpi di fulmine di Massimo Moratti sono un classico che non tramonta mai, ancor più se l'ultimo gioiello del Brasile è stato davvero vicinissimo all'Inter. Storia della scorsa estate: trattativa avviata, discorsi con la famiglia dell'attaccante, poi la chiamata di Pep Guardiola per il sorpasso definitivo del Manchester City che adesso si gode il suo talento, immediatamente decollato in Premier League poi infortunato. Ma Gabriel Jesus come ha preso le parole di Moratti?



PARLA L'AGENTE - Sorride, ai microfoni di Calciomercato.com, Cristiano Simoes, agente di Gabriel: "Fanno piacere le parole di una persona importante come Moratti - commenta Simoes -. Ma non c'è alcuna possibilità di vedere Gabriel Jesus all'Inter nella prossima estate o in tempi brevi, mi dispiace. Ormai ha scelto il Manchester City dov'è felicissimo lui e dove siamo felicissimi tutti per il suo rendimento". E l'Inter rimane una vecchia storia: "La sua concentrazione è solo sul City e sull'ottimo lavoro che sta svolgendo con Guardiola, ora si pensa a guarire dall'infortunio". Parola dell'agente, in futuro chissà...