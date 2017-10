Una gaffe inaspettata, destinata a far discutere. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha sorpreso tutti quando non ha saputo rispondere alla domanda su Anna Frank fatta dal nostro inviato Andrea Piva: "I tifosi della Lazio hanno attaccato Anna Frank con la maglia giallorossa? Non so che cosa sia accaduto. Ma chi è Anna Frank?". Alla spiegazione del nostro inviato ("Una ragazzina ebrea che ha scritto un diario prima di essere uccisa in un campo di concentramento") si è scusato: "Non so, perché sono un po’ ignorante da questo punto di vista, scusate".