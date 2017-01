Scendere dall'aereo e trovare un branco di giornalisti ad attendere può essere snervante per un calciatore, soprattutto se recentemente ha espresso malumore per le troppe panchine: è quello che ha pensato l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller, tornato oggi in Germania dopo il ritiro in Qatar, che ha escogitato un metodo curioso per dribblare le domande dei reporter. Un piano semplice quanto efficace, fingere di essere al telefono per non essere disturbato, ma qualcosa è andato storto: come si vede dalle immagini di Sky Sports infatti il nazionale tedesco al momento clou non ha estratto lo smartphone ma il passaporto. Gaffe incredibile, che però ha portato comunque il risultato: ilarità generale e nessuna domanda scomoda per l'astuto Muller.