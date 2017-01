La prima a San Siro è da giocatore vero: testa alta, gioco verticale, personalità da vendere. La strada davanti a sé è ancora lunga, ma Roberto Gagliardini, in soli 90 minuti di gioco, ha già messo a tacere le troppe critiche preventive. Perché 25 milioni di euro saranno anche tanti, ma se un classe ’94 si presenta in questo modo alla Scala del calcio, significa che la sostanza non manca.



GAMBE CHE NON TREMANO - Impressiona la rapidità con la quale Gagliardini si è inserito nel nuovo contesto di gioco. Fino alla settimana scorsa seguiva gli ordini di Gasperini e giocava accanto a Kessié, ma a guardarlo questa sera, sembrava cresciuto accanto a Kondogbia e sotto le cure di Stefano Pioli. Intelligenza superiore, senso tattico innato: è solo la prima partita e di fronte non aveva il Real, ma al Meazza è facile tremare e lui, invece, non si lascia impressionare.



QUANTE CRITICHE - Lo aveva detto in occasione della presentazione: “I soldi che l’Inter ha speso per acquistarmi non mi creano pressioni, semmai mi motivano a dare ancora di più”. Sembravano parole di circostanza, era invece la più concreta verità. Gagliardini lo ha immediatamente dimostrato alla prima occasione utile, strappando all’esigente pubblico nerazzurro sinceri applausi. Dopo questa prestazione ci sarà sicuramente chi criticherà ancora a prescindere il suo acquisto, ma di sicuro ci sarà anche qualcuno che inizia a mordersi la lingua.