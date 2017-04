Ora uniti più che mai #amala #rg5 Buona Pasqua a tutti Un post condiviso da Roberto Gagliardini (@robertogaglia) in data: 16 Apr 2017 alle ore 09:11 PDT

alla loro squadra da qui alla fine del campionato. Dopo le sconfitte con Sampdoria e Crotone, e dopo un 2-2 nel derby che, per come è arrivato, per i nerazzurri ha il sapore della sconfitta,In questo momento, l'Inter non è riuscita a raggiungere tre obiettivi stagionali su quattro. Mancati, in ordine, la conquista dell'Europa League e dello scudetto ( traguardi stagionali dichiarati ), e lontanissima la qualificazione alla Champions League, al club targato Suning resta l'ultimo target: la qualificazione all'Europa League., imperdonabile agli occhi dei tifosi, che al di là di come andrà a finire vogliono vedere rabbia e impegno nelle ultime sei partite del 2016-17. Anche per verificare, fra i giocatori, chi è 'da Inter' e chi non lo è.. Ci riferiamo a un post pubblicato dasu Instagram: "". E alle parole pronunciate dadopo il derby: " A volte siamo presuntuosi: pensiamo che tutto sia facile, ma non è così."., parole pronunciate da chi nei prossimi anni, ed è il caso sia di Gagliardini che di Icardi, dell'Inter vuole essere una guida, in campo e nello spogliatoio. E' nei momenti di difficoltà che emergono i veri valori di una squadra: