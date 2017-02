Roberto Gagliardini ha parlato a Premium Sport dopo la partita persa per 3-1 dall'Inter contro la Roma: ''Non so se il contatto con Nainggolan fosse fallo, devo rivederlo. In ogni caso non penso che la sconfitta dipenda da questi piccoli errori: dobbiamo migliorare sotto altri punti di vista. In queste partite fanno la differenza i dettagli e, come contro la Juve, non siamo stati abbastanza bravi ed usciamo con zero punti dal campo. Champions? Ci crediamo ancora, ma non è un'ossesione anche perché non dipende da noi. Dobbiamo sperare che quelle davanti perdano qualche punto. Atalanta davanti? Non nascondo che mi fa piacere, sono un grande gruppo e sono contento per loro''.