Ai microfoni di Inter Channel, Roberto Gagliardini torna sulla prestazione dell'Inter a Torino e spiega come sia arrivato il momento di tornare a vincere



“Cosa mi hanno chiesto i tifosi? Di fare un gol, ormai c’è la mania del Fantacalcio e il +3 è sempre più richiesto (sorride, ndr). Veniamo da una grande prestazione a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l’Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino. Mancheranno giocatori importanti, ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scenderà in campo farà sicuramente bene. Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti“.