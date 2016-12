Un altro gioiello conteso. Un altro talento di casa Atalanta, dove i giovani li formano forti e già pronti. Perché dopo l'acquisto di Mattia Caldara da parte della Juventus, proprio i bianconeri sono in sfida totale e apertissima per Roberto Gagliardini, anche lui classe '94, centrocampista della Dea dove sta convincendo tutti a suon di prestazioni importanti. L'ultima, a San Siro contro il Milan: in cattedra nella mediana di un'Atalanta che non fa più a meno di lui, ragazzo sfortunato fino ad ora tra infortuni e poca fiducia, adesso esploso al punto da aver conquistato la Nazionale. E l'interesse di due big, perché oltre alla Juve c'è forte anche l'Inter su Gagliardini.



JUVE, ANCHE SUBITO - In particolare, la Juventus sarebbe pronta a prendere Gagliardini anche subito. Questa è l'idea di Marotta e Paratici, fare un tentativo per l'immediato anche perché il piano per gennaio prevede un doppio acquisto a centrocampo: Witsel prima di tutto, aspettando l'accordo con lo Zenit che ancora non c'è. Più un altro rinforzo visto che Asamoah e Lemina voleranno in Coppa d'Africa. Ecco come nasce l'idea di fare una proposta per gennaio, ma l'Atalanta non è della stessa idea. Come fatto per Caldara, vorrebbe trattenere Gagliardini (gestito dallo stesso agente, Giuseppe Riso) fino a giugno. Dialogo aperto, valutazione alta: 22/23 milioni di euro, prezzo di listino.



INTER ALL'ASSALTO - In corsa su Gagliardini c'è però anche l'Inter. Decisa, forte, concreta sul giocatore. E secondo qualche voce che filtra, addirittura leggermente avanti sulla Juve. Perché il centrocampista della Dea piace da anni al ds Piero Ausilio, suo estimatore da quando Gagliardini era giovanissimo. Lo ha sempre seguito durante il periodo sfortunato della sua carriera, come durante l'esperienza di Vicenza; e adesso sta facendo di tutte per portarlo all'Inter. Il problema è decidere quanto investire: i nerazzurri sono pronti a fare un'offerta per giugno lasciandolo a Bergamo, ma va capito se si può trovare un accordo soddisfacente con l'Atalanta e fino a che punto la Juventus vorrà rispondere colpo su colpo, avendo appena preso Caldara. Sfida aperta, apertissima. Con il Milan che guarda interessato ma nettamente dietro: l'Inter e la Juve vogliono Gagliardini, sfida totale.