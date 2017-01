Il nuovo acquisto dell’Inter, Roberto Gagliardini, parla ai microfoni di Premium Sport e spiega come l'arrivo all'Inter sia stato molto importante per lui.



"Arrivare all’Inter e giocare subito le prime due gare, per giunta vincendole, credo sia stata una cosa molto importante. Ma non voglio fermarmi a pensare, preferisco guardare avanti. Pensiamo alla partita contro il Palermo, evito di soffermarmi sulle emozioni che ho provato. I tanti complimenti? Non mi fanno paura, leggo e mi fanno piacere, ma non do peso a queste cose perché ho bisogno di stare tranquillo e pensare alla partita. Devo fare il mio in campo e poi cogliere i frutti di ciò che sta accadendo”